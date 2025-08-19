Han uppges ha bestämt sig för att lämna Chelsea.

Nu skriver The Athletic att Christopher Nkunku närmar sig en övergång till RB Leipzig.

Även fransmannen själv sägs vara öppen för en återkomst till den tyska klubben.

Det var i svallvågorna av en alldeles strålande säsong med RB Leipzig som Christopher Nkunku skrev på för Premier League-klubben Chelsea.

Sedan dess har fransmannen spelat 62 matcher för Londonklubben i vilka han har gjort 18 mål och fem assist.

Nu kan dock Nkunkus tid i Chelsea och England vara på väg mot sitt slut.

Lyssnar man till The Athletic har hans tidigare klubb, RB Leipzig, gett sig in i jakten på 27-åringen. Detta trots att han uppges ha varit så gott som klar för Bayern München.

Enligt uppgifterna ska klubbarna vara i direkt samtal om en permanent övergång och spelaren själv sägs inte motsätta sig en återkomst till Leipzig.

Christopher Nkunkus kontrakt med Chelsea sträcker sig fram till sommaren 2029.

