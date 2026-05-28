Norska piken efter Europa-triumfen: ”Resten är historia”

Crystal Palace är Conference League-mästare.

Men Premier League-klubben var nära att ryka mot norska Fredrikstad.

”Ni tog er knappt förbi”, skriver den norska klubben i natt.

Europa Conference League-titeln tillhör Crystal Palace efter gårdagskvällens finalseger mot spanska Rayo Vallecano (1–0). Men London-klubbens väg till finalen var en brokig sådan.

Efter FA-cupsegern för drygt ett år sedan stod det klart att ”The Eagles” skulle få kvala för att ta sig ut i Europa. I den sista kvalrundan stod den lilla norska klubben Fredrikstad för motståndet och till allas förvåning blev spänningen enorm.

Crystal Palace tog sig nätt och jämnt förbi norrmännen och en hemmaseger med 1–0, efter Jean-Philippe Matetas avgörande mål, tog ”The Eagles” till Conference League-spel. I natt, efter britternas Conference League-trofé, passade Fredrikstad på att påminna Palace om nagelbitaren till kvalmatch.

”Grattis Crystal Palace. Ni tog er knappt förbi det svåraste hindret i kvalet, men resten är historia. Njut!”, skriver klubben på sociala medier.