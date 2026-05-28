Bomben: ”Blågult” lånar fyra (!) spelare från Djurgården

FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att Mikael Marqués ska träna med landslaget.

Nu meddelar ”Blågult” att även Ahmed Saeed, Patric Åslund och Abdirahim Abdulle lånas in från Djurgården.

Det var tidigare under torsdagen som FotbollDirekt kunde berätta att Djurgårdens mittback Mikael Marqués ska träna med det svenska landslaget under torsdagen. Några timmar senare inkom ”Blågult” med ett bekräftande om att den 24-åriga försvararen lånas in från Stockholmsklubben – och han får sällskap.

Hela fyra Dif-spelare kommer att medverka på landslagets torsdagsträning inför VM 2026. Det rör sig om 18-åriga Ahmed Saeed, Patric Åslund och Abdirahim Abdulle.

”De är inlånade endast för dagens träning i syftet att genomföra ett stort spel”, skriver landslagets presschef Petra Thorén.

”Blågult” tränar i dag klockan 11:00 på Nationalarenan i Solna, Stockholm. På måndag den 1 juni träningsspelar landslaget mot Norge. VM-premiären mot Tunisien spelas den 15 juni.