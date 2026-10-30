Atlético Madrid uppges jaga Manchester United-stjärnan

Lisandro Martínez framtid i Manchester United är osäker.

Nu uppges Atlético Madrid se den argentinske mittbacken som ett alternativ inför nästa säsong.

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Lisandro Martínez har möjlighet att förlänga kontraket med Manchester United då han har ett optionsår. Nu kommer uppgifter från AS om att varken mittbacken eller Manchester United är intresserade av att aktivera optionsåret.

Det kan således bli aktuellt med en flytt för argentinaren.

AS uppger att Atlético Madrid har 27-åringen på sin önskelista inför en eventuell värvning.

Även Barcelona har tidigare rapporterats visa intresse för mittbacken.