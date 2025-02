Åtvidaberg har startat Swish-kampanj för Radetinac

Haris Radetinac kan återvända till Division 2-klubben Åtvidaberg.

Klubben sägs ha startat en swishkampanj för att kunna få hem honom till Kopparvallen.

Haris Radetinac, 39, är för närvarande utan klubb sedan han avslutade sin karriär i Djurgården till denna säsong. Men han har inte gått ut och sagt att det är slut på karriären, och nu kan han vara på väg till en ny klubb i division 2.



Enligt Corren har Åtvidaberg, som Radetinac spelade för mellan 2007-2077, startat en Swish-kampanj för att stärka sin spelartrupp inför den kommande säsongen.

– Vi startade kampanjen i går (fredag). Vi har identifierat en spelare vi vill ha, och det krävs extra resurser. Därför gör vi ett försök att låta supportrarna bidra, säger Pierre Johansson till Sportbladet.

Han bekräftar inte specifikt att det handlar om Radetinac, men säger:

– Jag har sett uppgifterna också. Jag kommenterar inte namn, men vi skulle inte genomföra en sådan här insamling om det inte var något alldeles särskilt.

Klubben har satt upp ett mål att samla in 100 000 kronor. Under lördagen hade 33 000 kronor samlats in, och stödet från supportrarna har varit stort.