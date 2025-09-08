Avfärdar Rashford-ryktena: ”Absolut nonsens”

FC Barcelona ska enligt uppgifter ha övervägt att bryta Marcus Rashfords låneavtal.

Dessa uppgifter avfärdas nu rejält.

“Absolut nonsens”, skriver den spanske journalisten Guillem Balague på X.

Marcus Rashfords start i FC Barcelona har varit lite tuff.

Så pass tuff att El Nacional i helgen uppgav att Barca kan bryta låneavtalet med Manchester United redan i vinter, ifall engelsmannens nivå inte höjs.

Dessa rykten dementeras nu dock rätt kraftigt av den spanske journalisten Guillem Balague.

”Absolut nonsens att Barcelona planerar att avsluta Marcus Rashfords låneavtal i förtid”, skriver han på X och fortsätter

”Barça har sagt till hans representant att de har stort förtroende för Rashfords potential och att de tror att han kommer att komma tillbaka som toppspelare. Inget mer att säga, förutom att jag håller med Gary Lineker och hans behandling av vissa medier”.

Hittills har det blivit tre framträdanden, varav ett från start för Rashford i La Liga.

Absolutely rubbish that Barcelona is planning to end up early @MarcusRashford loan deal



Barça told his representative that they have a lot of confidence in Rashford’s potential and that they believe he will recover as a top player



No more to say, apart from the fact I agree… — Guillem Balague (@GuillemBalague) September 7, 2025