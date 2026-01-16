AVSLÖJAR: AIK nära lösning – öser in mål 

AIK är nu mycket nära att säkra upp ett av sina mest spännande namn.

Inom kort uppges det nu bli officiellt att unge anfallaren Sixten Gustafsson skriver på ett A-lagskontrakt.

Foto: Bildbyrån

AIK är ännu utan en ny tränare, men med nye sportchefen Mika Takkula, börjat forma den upplaga som ska möta säsongen 2026. Nu är ännu ett ungt namn på väg in i A-lagets verklighet.

Efter sådana som Andreas Redkin, Kevin Filling, Yannick Geiger och Fredrik Nissen får nu Sixten Gustafsson ett nytt kontrakt.

FotbollDirekt kan nu avslöja att 18-åringen, som av många AIK:are ses som en mycket spännande talang, skriver på inom kort. En överenskommelse uppges finnas klar med den egna akademi-talangen.

Sixten Gustafsson är en spelare som tidigare av FotbollDirekt beskrivits som hårdför och med statistik som imponerar stort.

I fjol gjorde han hela 14 mål på fem matcher i ligacupen och i år fyra stycken på tio matcher i P19. I slutet av säsongen fick han för första gången en plats i AIK:s förstalag när han fanns med i truppen under bortamötet med Elfsborg.