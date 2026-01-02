AVSLÖJAR: AIK:s beslut – Mikkjal Thomassen lämnar

Det har pågått spekulationer i månader om Mikkjal Thomassens framtid i AIK.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har AIK nu tagit beslut om att avsluta Thomassens anställning och det väntas bli officiellt inom närmaste dagarna.

Foto: Bildbyrån

AIK gör nu efter en utdragen process ett tränarbyte.

Efter ankomsten förra året och den snabba succén så tar nu Mikkjal Thomassens tid i AIK slut.

Efter den tunga hösten har spekulationer om hans framtid pågått – men ett besked har dröjt och på pappret är han ännu AIK:s tränare – bara dagar före försäsongens start.

Men enligt FotbollDirekts källor så har nu AIK:s ledning tagit beslutet om ett tränarbyte. Thomassen uppges nyligen ha fått beskedet och skilsmässan väntas nu bli officiell inom de närmaste dagarna.

I skrivande stund befinner sig tränaren, enligt FD:s uppgifter, hemma på Färöarna.

Mikkjal Thomassen tog över AIK i fjol och ledde klubben från kris till en tredjeplacering. Det här året började bra och under första hälften gick AIK med i toppen – innan skador, flera spelare som lämnade och brist på nyförvärv – kostade på för mycket. AIK slutade till sist sjua.

Den 49- årige tränaren har tidigare markerat att han inte frivilligt kommer att lämna sin post. ”Nej. Jag är här för att jobba i AIK. Så länge de vill ha mig är jag här”, sade han i november till Expressen.

FOTNOT: FD har utan resultat försökt nå vd Fredrik Söderberg och Mikkjal Thomassen.