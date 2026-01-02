AVSLÖJAR: AIK:s beslut – Mikkjal Thomassen lämnar
Det har pågått spekulationer i månader om Mikkjal Thomassens framtid i AIK.
Enligt FotbollDirekts uppgifter har AIK nu tagit beslut om att avsluta Thomassens anställning och det väntas bli officiellt inom närmaste dagarna.
AIK gör nu efter en utdragen process ett tränarbyte.
Efter ankomsten förra året och den snabba succén så tar nu Mikkjal Thomassens tid i AIK slut.
Efter den tunga hösten har spekulationer om hans framtid pågått – men ett besked har dröjt och på pappret är han ännu AIK:s tränare – bara dagar före försäsongens start.
Men enligt FotbollDirekts källor så har nu AIK:s ledning tagit beslutet om ett tränarbyte. Thomassen uppges nyligen ha fått beskedet och skilsmässan väntas nu bli officiell inom de närmaste dagarna.
I skrivande stund befinner sig tränaren, enligt FD:s uppgifter, hemma på Färöarna.
Mikkjal Thomassen tog över AIK i fjol och ledde klubben från kris till en tredjeplacering. Det här året började bra och under första hälften gick AIK med i toppen – innan skador, flera spelare som lämnade och brist på nyförvärv – kostade på för mycket. AIK slutade till sist sjua.
Den 49- årige tränaren har tidigare markerat att han inte frivilligt kommer att lämna sin post. ”Nej. Jag är här för att jobba i AIK. Så länge de vill ha mig är jag här”, sade han i november till Expressen.
FOTNOT: FD har utan resultat försökt nå vd Fredrik Söderberg och Mikkjal Thomassen.
