AVSLÖJAR: Allsvenska klubbar visar intresse för Nordsjälland-talangen

FC Nordsjälland-talangen Issaka Seidu drar till sig en hel del intresse.

Bland annat ska flera allsvenska klubbar finnas med i bilden kring ytterbacken.

Ett låneavtal kan bli aktuellt i vinter enligt FotbollDirekts uppgifter.

Foto: Alamy

Den ghananske talangen Issaka Seidu valde att skriva på för FC Nordsjälland sommaren 2024, detta trots intresse från storklubbar som Ajax.

Han skrev då på ett femårskontrakt med den danska storklubben, men skador har stoppat honom från att få allt för mycket speltid. Hittills den här säsongen har det blivit fem framträdanden i den danska superligan.

FC Nordsjälland vill enligt FotbollDirekts uppgifter behålla honom i truppen, men samtidigt så drar 19-åringen till sig intresse från såväl andra danska klubbar i superligan som klubbar i allsvensken och med lite bristande speltid så uppges det inte heller enligt FD:s uppgifter vara helt uteslutet med en utlåning i vinter.

Nordsjälland har ingen avsikt av att släppa Seidu permanent i detta vinterfönster, men storklubben kan komma att övertalas att låta honom gå på lån, för att sedan återvända och få sitt förväntade genombrott i klubben.

Det återstår att se ifall någon klubb lyckas övertala Nordsjälland att få ta talangen temporärt.