AVSLÖJAR: Bajen mot ny superaffär 

Inte längre i skuggan av Sebastian Tounekti. I dag kan Montader Madjed mycket väl vara hela allsvenskans ytter nummer ett.

Med det har Bajens målsättning kring en framtida affär, enligt FD:s uppgifter, ökat till omkring 70 miljoner kronor.

– Jag vill inte kommentera det men mitt fokus just nu är inte att sälja, säger sportchef Mikael Hjelmberg.

Foto: Bildyrån

Först köptes Paulos Abraham in och sedan följde Sebastian Tounekti och Hammarby spenderade en bit över 20 miljoner kronor på duon.

Numera är båda bitvis överglänsta av en kille som värvades gratis från Varberg för snart fyra år sedan.

Montader Madjed har haft ett år som har imponerat stort och han kan mycket väl vara allsvenskans bäste ytter denna höst.

Och nu blir målsättningen med en affär där efter och enligt FotbollDirekts uppgifter har Hammarby förhoppningar om liknande Celtic-affären med Tounekti. Det betyder omkring 70 miljoner kronor och är en enorm utveckling för en kille som förra säsongen värderades till 20-25 miljoner.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg kan inte annat än mysa över det omsorgsfulla arbete som nu är på väg att få en sådan utväxling.

– Han har haft ett väldigt bra säsong där han har utvecklats mycket och blivit mer komplett. Han är absolut en av allsvenskans bästa just nu, säger Hjelmberg till FotbollDirekt.

”Mitt fokus inte att sälja just nu”

Vad ligger som allra mest bakom att han nu ser ut som er bäste offensive spelare?

– Ett hårt jobb och inte minst ett bra stöd från vårt ledarteam. Det är väldigt imponerande att se vilket jobb som Montader har lagt ner. Hur han förbättrat sig? Men han producerar mer och har en högre höjd i sitt spel.

Priset då. Ännu en stor affär ser ut att ta form. Vi hör om att ni vill ha omkring 70 miljoner?

– Inga kommentarer. Som jag har sagt så är mitt fokus inte att sälja just nu – utan se hur vi kan utveckla honom ännu mer.

Montader Madjeds kontrakt med Hammarby sträcker sig fram till slutet av 2028.