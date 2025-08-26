Felix Eriksson har tagit stora steg under året och utmanar Thomas Santos om en startplats i IFK Göteborg.

Och även om Eriksson just nu har dansken före sig så följs talangen, enligt FD:s uppgifter, av flera klubbar.

En av dessa uppges handla om Royal Charleroi från Belgien.

Foto: Bildbyrån

Felix Eriksson och Noah Tolf har verkligen satt en ny yngre prägel kring IFK Göteborgs försvar.

Men där den sistnämnde tidigare i år har uppmärksammats av utländska klubbar från Tyskland och England (Sportbladet) – så har det inte funnits transferrubriker om Eriksson.

Men nu börjar det hända saker.

Trots hård konkurrens med bland andra Thomas Santos finns det ett utländskt intresse.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är han inför hösten intressant för flera klubbar och en av dessa uppges vara Hammarbys förre Europa-motståndare Royal Charleroi.

Felix Erikssons år har annars varit månader av stora framsteg. På förhand hade han inte fler än några få allsvenska inhopp – nu har han tolv starter i årets serie.

Vändningen för 21-åringen kom när han fjol tog ett steg tillbaka och gick med på att låta sig lånas ut till norska division två. Där borta i Sogndal bland dalar och fjordar blev det närmare 30 matcher och en början på det vi ser i dag.

Med IFK Göteborg har Felix Eriksson kontrakt till och med slutet av 2028.