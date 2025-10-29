AVSLÖJAR: Bajen nära genombrott i förhandlingar

Kim Hellberg är tillsammans med guldmakaren Anders Torstensson årets tränarnamn i allsvenska fotbollen.

Enligt FotbollDirekts uppgifter närmar sig nu genombrott om en förlängning och det ser ut att bli klart innan jul.

Två raka andraplatser är ett faktum och nu ser ett glädjebesked för Hammarby ut att vara på gång.

Kim Hellbergs starka sportsliga värde håller i sig och efter årets framgångar så har han dragit till sig utländskt intresse från bland annat Swansea City och Molde FK.

Hellbergs kontrakt går nu snart in på sitt slutår och ansträngningar pågår om att förlänga.

Fotbollskanalen gick i somras med uppgifter om att Hammarby vill erbjuda nytt.

Efter måndagens tunga seger med 3-1 mot Malmö FF så kommer nya uppgifter om succétränaren.

Enligt vad FotbollDirekt erfar så pågår samtal och det uppges närma sig ett avgörande. En förhoppning hos båda parter uppges vara att ha en ny deal klar innan jul.

Kim Hellberg har tidigare bekräftat att han är intresserad av ett nytt kontrakt – men han har även medgivit att det finns intresse från andra klubbar.

Hellberg tog över Hammarby inför säsongen 2024 och har sedan dess ansvarat för Bajen i 71 matcher, Hammarby har på dessa ett poängsnitt 1,89.

Redan innan Bajen så hade Hellberg stora framgångar med IFK Värnamo

FOTNOT: FotbollDirekt har förgäves, utan resultat, försökt att nå Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg.