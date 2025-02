AVSLÖJAR: Bajen och Anderlecht visar intresse för Kurtulus

Halmstads unge mittback Bleon Kurtulus har flera tunga klubbar efter sig.

Har rankas bland världens 60 största talanger – tillsammans med Lamine Yamal.

Nu visar både Hammarby och belgiska Anderlecht intresse för 17-åringen.

Bleon Kurtulus är bara 17 år men har redan tvingats lära sig att hantera större uppmärksamhet.

Halmstads BK har ett av allsvenskans mest spännande namn i sin ägo och frågan är hur länge HBK kan stå emot det intresse som allt mer tränger sig på?

Redan förra sommaren valde Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg, för FotbollDirekt, att bekräfta intresse för Kurtulus. Detta var bara ett par månader innan Bajen sålde storebror Edvin för 25 miljoner kronor.

I oktober tog sedan talangen ytterligare ett imponerande anseende-steg när han kom med på ansedda The Guardians lista över världens 60 största talanger.



Nu kan FotbollDirekt avslöja att den belgiska storklubben Anderlecht har kommit in i bilden.

Belgarna uppges planera att följa honom på plats under våren.

Här hemifrån uppges flera allsvenska klubbar hålla sig framme – och enligt FD:s uppgifter ligger Hammarby ännu först i det ledet.



Enligt FotbollDirekts källor har avgörande för att stanna i Halmstad blivit att han i praktiken lovas en hel del speltid under denna vår, samt även koncentrera sig på att utvecklas i juniorlandslaget.



Enligt vad FD erfar vill hallänningarna ha omkring åtta miljoner kronor för att släppa Kurtulus.



Förra säsongen spelade Bleon Kurtulus åtta allsvenska matcher, där sju av dessa kom till via inhopp.