AVSLÖJAR: Bajen räknar med att Erabi-krav möts

Jusef Erabis vara eller icke vara i Hammarby är förmodligen silly seasons mest omskrivna – jämte Djurgårdens Tobias Gulliksen.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns det nu en klubb som ser ut att till sist är beredda att möta Bajens krav.

Jusef Erabi är på väg bort från Sverige, trots uppgifterna i morse om att Swansea gett upp sina försök.

Men det finns mer på gång när walesarna fallit bort.

FotbollDirekt har under våren och sommaren redogjort för hur Hammarby nobbat bud på omkring 40 miljoner kronor och likt Djurgården med Tobias Gulliksen istället vill ha 60-65 miljoner på bordet.

Inför stundande sista vecka av transferfönstret kring Erabi så ser det nu ut att vara på väg att lossna.

Enligt FD:s uppgifter så uppges nu en klubb visa en vilja som får Hammarby att tro på en försäljning.

Det hela ska ha tagit fart bara de senaste dagarna och intressenten det handlar om uppges vara ytterst införstådda med vad Hammarbys ledning vill ha.

Tidigare kända spår kring Bajen-stjärnan är italienska och har handlat om både Genoa och Hellas Verona.

En affär kring Hammarbys begärda pris skulle göra Erabi till Hammarbys näst dyraste försäljning efter Bazoumana Toure (138 miljoner) i höjd med Nathaniel Adjei till Frankrike.