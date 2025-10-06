AVSLÖJAR: Bajens rekordaffär blir ännu dyrare 

I början av året slog Hammarby allsvenska transferrekordet när Bazoumana Toure såldes för 138 miljoner kronor.

Nu står det även klart att Bajen – med hans pågående succé, är på väg att bli ännu större vinnare.

Stora bonuspengar på gång.

Tiden i Hammarby gick snabbt. Det blev bara en säsong innan han var han såld.

Bazoumana Toures utveckling är en av de snabbaste vi har sett här hemma – från oerfaren till allsvensk toppklass på så kort tid – och till sådana pengar.

I januari blev så övergången till den tyska topp-10-klubben Hoffenheim verklighet.

Och med Toures allt snabbare succé så väntas nu, enligt FotbollDirekts uppgifter, alla bonusar uppnås redan vid årsskiftet.

Summan det handlar om uppges vara 22 miljoner kronor.

Så sent som i helgen startade han på nytt och har nu sex raka starter – och om nuvarande utveckling håller i sig så blir han slutbetald inom några månader.

Kort efter övergången till Hoffenheim så kunde FotbollDirekt avslöja den exakta summan som var lika med allsvenskt rekord. Grundsumman visade sig handla om 138 miljoner kronor plus möjliga bonusar upp till 160 miljoner.

Men det är inte bara Hammarby som är vinnare i denna stora affär, det gäller även i högsta grad huvudpersonen som uppges ha en veckolön på omkring 200 000 kronor.

Följande rapporter liknar det FD kunde slå fast kring Lucas Bergvall, Djurgården och Tottenham i somras. Nämligen att alla bonusar var uppnådda och att slutnotan för Spurs hamnat på 170 miljoner kronor.

FOTNOT: I mitten av bilden är Hoffenheims tränare Christian Ilzer.