AVSLÖJAR: Blåvitt på väg att kontraktera talang

Gothia Cup-mästare med IFK Göteborg förra sommaren.

Nu kommer nästa stora milstolpe för jättetalangen Milton Standar.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är han och Blåvitt överens om ett kontrakt.

Foto: Bluewhitephoto

IFK Göteborg blev främsta klubb i Gothia Cup förra sommaren med tre titlar.

Blåvitt tog hem Sef Trophy (P15) F18 och P14. I den sistnämnda ålderskategorin fanns jättetalangen Milton Standar med i laget och efter förra sommarens succé har det fortsatt att gå fort framåt för honom.

Standar tillhör redan IFK Göteborgs P16-trupp och är född 2011. Den unge talangen har också haft en mycket stark utveckling den senaste tiden.

Det positiva kring talangen stannar dock inte där och FotbollDirekt kan nämligen nu avslöja att Standar och IFK Göteborg är överens om ett kontrakt.

Enligt FD:s uppgifter så har parterna kommit överens om ett treårsavtal, något som väntas bli officiellt inom kort.

Hittills den här säsongen så står talangen noterad för tre framträdanden i Blåvitts P16-lag, det senaste kom i helgen då han startade i 5–0-segern mot IF Elfsborg i Ligacupen.