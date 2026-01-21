AVSLÖJAR: MFF slutförhandlar om supertalangen

Malmö FF är på väg mot årets allsvenska värvning så här långt.

Enligt säkra källor till FotbollDirekt är nu Bleon Kurtulus mycket nära att köpas loss från Halmstad.

Foto: Bildbyrån

Året som gick så tog Bleon Kurtulus plats som en allsvenskans bästa mittbackar. Nu kan FotbollDirekt avslöja bomben om att Malmö FF är nära att köpa loss supertalangen.

Malmö FF och Halmstads BK är i praktiken överens om en affär och ett flerårskontrakt uppges skrivas på inom kort. Malmö FF agerar och inom kort blir nu årets största allsvenska övergång så här långt ett faktum.

Enligt FotbollDirekts källor är MFF och Bleon Kurtulus överens om det personliga kontraktet, medan det ännu pågår förhandlingar om övergångssumman om ett kontrakt som går ut om bara sex månader.

Enligt FD:s källor har kontakterna pågått allt sedan i juli förra sommaren. MFF framförde då första gången sitt intresse genom sportchef Daniel Andersson och Ola Toivonen.

Allt sedan dess uppges parterna ha haft kontakt och Kurtulus inställning ska allt sedan dess ha varit en övergång till Malmö i detta januari.