AVSLÖJAR: BP-stjärnan jagas i Eredivisie

Med ett halvår kvar på kontraktet är Kevin Ackermann hett villebråd.

FotbollDirekt kan nu avslöja att nederländska Heracles scoutat mittfältaren på plats.

– Jag har hört intresse från icke-namngivna klubbar, men jag låter min agent sköta det, säger Ackermann till FD.

Foto: Bildbyrån

Kevin Ackermann har spelat i BP sedan 2023.

Nu trappas intresset upp kring mittfältaren som gjorde sig ett namn redan som 15-åring då självaste Real Madrid och Benfica uppgavs visa intresse för Ackermann som då huserade i BK Häcken.

FotbollDirekt kan avslöja att Heracles varit på plats i Sverige för att scouta Ackermann.

– Det är nog mer än vad jag vet. Rykten, spekulationer… det är svårt att säga något om det, jag försöker bara fokusera på BP. Jag har sex månader kvar här.

Och det innebär att du redan nu har rätt att snacka med andra klubbar.

– Det har jag, men jag låter min agent sköta det. Jag ser jättemycket fram emot säsongen med BP.

Men vad säger du om intresset, kan du bekräfta Heracles?

– Jag har hört intresse från icke-namngivna klubbar, men jag låter min agent sköta det som sagt.

– Men nej, bekräfta Heracles kan jag inte göra. Jag vet att det funnits intresse från olika klubbar.

Hur sugen är du på en utlandsflytt?

– Klart att man som fotbollsspelare vill ta klivet ut, men jag känner ingen stress. Jag känner att vi har något bra på gång här i BP.

Heracles ligger sist Eredivisie, Nederländernas högstaliga. Ackermann är fullt inställt på att fullfölja sitt kontrakt i BP.

– Jaja, jag har kontrakt och är fullt fokuserad här.

Kan du tänka dig att förlänga så att du blir kvar hela säsongen och inte bara fram till sommaren?

– Jag stänger absolut inte dörren till det, verkligen inte. Som jag sa, jag är inte stressad kring att behöva lämna BP.