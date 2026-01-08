Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

AVSLÖJAR: Brolins klubb kan kliva in om supertalangen 

Author image
Ola Gustavsson
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Juniorlandslagsmannen Sebastian Hindstam är ett av Brommapojkarnas mest ansedda unga namn. 
Inför kommande säsong är 16-åringen uppflyttad i P-19 och följs av flera italienska klubbar. 

Foto: Bildbyrån

Det är inte länge sedan som FotbollDirekt avslöjade att Rasmus Bergvall, 17, får ett A-lagskontrakt med Brommapojkarna.

Nu är ännu en spelare på väg att släppas fram på högre nivå. 

Sebastian Hindstam kommer i år som 16-åring matchas i BP U-19, efter att förra året ha fått chansen att träna med a-laget. 

Och han kommer att ha gott om ögon på sig – mer än etablissemanget här hemma i Sverige. 

Enligt FotbollDirekts uppgifter scoutas han bland annat av Tomas Brolins gamla klubb Parma, liksom både Cagliari och Genoa. 

Hindstam är en vänsterytter som ska beskrivas som snabb och oberäknelig man-mot-man och öste in poäng förra året. 

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt