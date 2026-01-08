AVSLÖJAR: Brolins klubb kan kliva in om supertalangen
Juniorlandslagsmannen Sebastian Hindstam är ett av Brommapojkarnas mest ansedda unga namn.
Inför kommande säsong är 16-åringen uppflyttad i P-19 och följs av flera italienska klubbar.
Det är inte länge sedan som FotbollDirekt avslöjade att Rasmus Bergvall, 17, får ett A-lagskontrakt med Brommapojkarna.
Nu är ännu en spelare på väg att släppas fram på högre nivå.
Sebastian Hindstam kommer i år som 16-åring matchas i BP U-19, efter att förra året ha fått chansen att träna med a-laget.
Och han kommer att ha gott om ögon på sig – mer än etablissemanget här hemma i Sverige.
Enligt FotbollDirekts uppgifter scoutas han bland annat av Tomas Brolins gamla klubb Parma, liksom både Cagliari och Genoa.
Hindstam är en vänsterytter som ska beskrivas som snabb och oberäknelig man-mot-man och öste in poäng förra året.
