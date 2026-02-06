AVSLÖJAR: Buden på Williot Swedberg

Allt sedan i december har Williot Swedberg imponerat och tagit en startplats för Celta Vigo.

Nu står det klart att det funnits påtryckningar kring att köpa loss honom. In i det sista.

Foto: Alamy

Ett tag i december så var han La Ligas kanske hetaste spelare med tre mål på kort tid och med två mot självaste Real Madrid.

Så sent som i helgens 0-0- möte startade han ännu en gång.

Nu har fönstret i Spanien stängts men Swedberg går stärkt ur det – inte minst marknadsmässigt.

Enligt FotbollDirekts uppgifter fanns det in i det sista flera klubbar som stod i direktkontakt med Celta Vigo om en övergång men där La Liga-klubben till sist valde att nobba stora pengar.

Enligt vad FD erfar har det funnits ställen med vilja att betala uppemot 150 miljoner kronor för den 22-årige svensken.

Enligt uppgifter kommer försöken från ett par topp-8- klubbar i Serie A, en från Eredivisie och en från Premier League.

FD har tidigare avslöjat intresse från Atalanta.

Nu blev det ingen övergång denna vinter men kontakterna uppges fortsätta fram emot nästa fönster i sommar.

Det som då talar för att Swedberg lämnar är att Celta Vigo är i behov av större transferintäkter och den förre Bajen-spelaren är en av klubbens högst värderade.