AVSLÖJAR: Charlie Nildén nära Sirius

Brommapojkarna ser ut att tappa Charlie Nildén, 19.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt är han nära att skriva på för IK Sirius.

Charlie Nildén flyttades upp till Brommapojkarnas A-lag i januari förra året efter att ha tillhört klubben under hela sin ungdomskarriär.

Debuten i seniorlaget lovade gott. Mittfältaren tog direkt en plats i startelvan under svenska cupen, men säsongen fick snart ett avbräck. Han drabbades av en stressfraktur som höll honom borta från spel under stora delar av fjolåret.



Nu tar karriären en ny riktning.



Nildén mycket nära att skriva på för IK Sirius.



Han har genomgått läkarundersökning under tisdagskvällen och om inget oförutsett inträffar väntas han presenteras av Sirius under onsdagen.



