AVSLÖJAR: Damallsvenskt intresse för Johanna Renmark
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Johanna Renmark flyttade från Sverige till Brann sommaren 2023.
Nu kan FotbollDirekt avslöja att det kan bli en comeback för anfallaren på hemmaplan.
Enligt FD:s uppgifter drar hon nämligen till sig intresse från klubbar i damallsvenskan och utländska klubbar.
Sommaren 2023 lämnade Johanna Renmark IK Uppsala för den norska toppklubben SK Brann. Den 22-årige anfallarens kontrakt med klubben löper ut efter säsongen och det kan komma att bli en flytt i vinter för U23-landslagsspelaren.
Renmark har fått sparsamt med speltid i toppklubben den här säsongen, visst har hon gjort 22 framträdanden, men bara sju från start och skulle det inte bli en förlängning av avtalet så har hon enligt FD:s uppgifter en hel del valmöjligheter nu i vinter.
Dels så kan FotbollDirekt avslöja att det finns intresse hemifrån från klubbar i damallsvenskan, men det ska även finnas intresse från utländska klubbar för 22-åringen.
Johanna Renmark kommenterar följande om sin situation:
– Jag trivs bra i Brann och bara vill ha fokus på att vara här och nu, säger Renmark till FD.
Vad som händer för Renmark i vinter återstår att se, nu härnäst så ska hon och hennes Brann göra upp med Hammarby i den andra kvalrundan i nya Europa-cup. Det första mötet går av stapeln på Grimsta imorgon.
Den här artikeln handlar om: