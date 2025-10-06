AVSLÖJAR: Damallsvenskt intresse för Johanna Renmark

Johanna Renmark flyttade från Sverige till Brann sommaren 2023.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att det kan bli en comeback för anfallaren på hemmaplan.

Enligt FD:s uppgifter drar hon nämligen till sig intresse från klubbar i damallsvenskan och utländska klubbar.

Sommaren 2023 lämnade Johanna Renmark IK Uppsala för den norska toppklubben SK Brann. Den 22-årige anfallarens kontrakt med klubben löper ut efter säsongen och det kan komma att bli en flytt i vinter för U23-landslagsspelaren.

Renmark har fått sparsamt med speltid i toppklubben den här säsongen, visst har hon gjort 22 framträdanden, men bara sju från start och skulle det inte bli en förlängning av avtalet så har hon enligt FD:s uppgifter en hel del valmöjligheter nu i vinter.

Dels så kan FotbollDirekt avslöja att det finns intresse hemifrån från klubbar i damallsvenskan, men det ska även finnas intresse från utländska klubbar för 22-åringen.

Johanna Renmark kommenterar följande om sin situation:

– Jag trivs bra i Brann och bara vill ha fokus på att vara här och nu, säger Renmark till FD.

Vad som händer för Renmark i vinter återstår att se, nu härnäst så ska hon och hennes Brann göra upp med Hammarby i den andra kvalrundan i nya Europa-cup. Det första mötet går av stapeln på Grimsta imorgon.