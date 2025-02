AVSLÖJAR: Djurgården krävde dubbelt så mycket för Gulliksen

Djurgården har gjort sitt bästa transferår i historien och kommande årsbokslut kommer att vara det bästa någonsin.

Men långt i från allt handlar om att sälja.

Det visar nya uppgifter om Tobias Gulliksen.

Enligt FD:s källor kunde Dif ha tjänat 35 miljoner från Nashville – men svarade blankt nej.

Djurgården går mot kommande säsong med en just nu orörd trupp.

Alla större namn är kvar, men både Deniz Hümmet och Tobias Gulliksen har utländskt intresse.



Nu kan FotbollDirekt avslöja att Djurgården hade kunnat tjäna omkring 35 miljoner kronor på den sistnämnde till Nashville.

Det har tidigare funnits uppgifter om intresse från den amerikanska MLS-klubben.



Djurgårdens krav uppges emellertid snabbt ha fått Tennessee-klubben att backa.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är Dif:s krav för att släppa sin norske stjärna närmare det dubbla, cirka 60 miljoner kronor. Detta i ljuset av Gulliksens starka avslut av förra säsongen.



När det kommer till Tobias Gulliksen själv uppges han inte ha haft några problem med att stanna. En nytändning uppges ha skett under nya tränare och sannolikt väntar nu en nummer tio-roll under 2025.



Den 21-årige norrmannen blev ifjol det dyraste spelarköp Djurgården har gjort när han köptes loss för 20 miljoner kronor.



Sedan norrmannen anslöt till Djurgården har han hunnit spela 43 matcher, gjort nio mål och nio assist.