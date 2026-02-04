AVSLÖJAR: Elfsborg har lagt bud på landslagsmålvakten 

Elfsborg har sålt Simon Eriksson för stora pengar och nu jagas en ersättare.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så har nu U21-landslagets André Picornell fått ett förslag.

Foto: Alamy

IF Elfsborg jagar en ny tränare men i väntan på det pågår processer kring nya spelare.

En av dessa är svenska Portugal-proffset André Picornell. FotbollDirekt avslöjade i lördags Boråsklubbens intresse.

I dag byggs uppgifterna på ytterligare och Djurgårdens förre målvakt och numera U21-landslaget, uppges ha fått ett personligt förslag. Det som nu återstår är att Elfsborg ska hitta en lösning om en övergång med Gil Vicente.

Den portugisiska klubben är i nuläget topp fem och Picornell har vid flera tillfällen varit andremålvakt den här säsongen.

Picornell har efter flytten till Gil Vicente noterats för 36 framträdanden. Kontraket med klubben sträcker sig till sommaren 2029.