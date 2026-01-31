AVSLÖJAR: Elfsborg visar intresse för Portugal-proffset

Elfsborg har sålt Simon Eriksson.

Enligt FotbollDirekts uppgifter kan han nu ersättas med Djurgårdens förre målvakt André Picornell.

Foto: Bildbyrån

Elfsborg har precis gjort en affär som överraskat och tjänat 21,5 miljoner kronor på Simon Eriksson till Racing Santander.

När 19-åringen nu ska ersättas så finns ett av spåren, enligt FotbollDirekts uppgifter, i den portugisiska högstaligan och Gil Vicentes Andre Picornell.

Elfsborg uppges ha kontakt med den svenske U21-landslagsmålvakten som tidigare har varit i Djurgården.

Picornell hade under förra året större framsteg och är numera tvåa bakom nye Daniel Figueira som hämtats in från Estoril och ersatt tidigare brasilianske ettan Andrew.

Sedan flytten från Djurgården har Picornell noterats för 36 framträdanden i den portugisiska klubbens U23-lag. Han har även funnits med på bänken i A-laget.

Hans kontrakt med den portugisiska klubben förlängdes i slutet av förra året och sträcker sig till sommaren 2029.