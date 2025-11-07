Emilia Larsson, 27, har gjort sitt i FC Rosengård.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt väntas hon lämna krislaget efter säsongen om inget oförutsett inträffar.

”Hon har utgående avtal – det kan jag bekräfta.”, skriver sportchefen Emelie Lundberg i ett SMS till FotbollDirekt.

Den regerande svenska mästaren Rosengård har gått trögt i årets damallsvenskan. Klassikerklubben kommer senast från ett kryss mot superjumbon Alingås och med två matcher kvar riskerar Rosengård fortfarande att åka ur högstaserien.

Nu kommer ännu ett bakslag för Skåneklubben.

Kuggen lämnar gratis

Enligt initierade källor till FotbollDirekt väntas nyckelspelaren Emilia Larsson att lämna Rosengård efter säsongen i samband med att kontraktet går ut. Den 27-åriga anfallaren, som anslöt till FCR inför säsongen 2023, kommer inte att förlänga avtalet och väntas lämna gratis i vinter om inget oförutsett inträffar.

”Emilia Larsson har utgående avtal – det kan jag bekräfta.”, skriver sportchefen Emelie Lundberg i ett SMS till FotbollDirekt.

Spelar hon i Rosengård nästa år?

”Det vet jag inte.”

Har ni erbjudit ett nytt kontrakt?

”I dagsläget har vi inte gjort det.”

Kommer ni göra det?

”Det kan jag tyvärr inte svara på.”

Emilia Larsson har gjort sex mål och två assist på 24 damallsvenska matcher i år. Hon har tidigare representerat klubbar som Hammarby, IFK Norrköping och Linköpings FC.