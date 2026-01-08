AVSLÖJAR: Flera bud på allsvenska succén 

Dijan Vukojević lever påpassad i pågående fönster.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Degerfors inte gett upp honom och har presenterat ett nytt bud för den 30-årige anfallaren.

Foto: Bildbyrån

Dijan Vukojević framtid är efter en imponerande höst osäker. Han har tidigare gjorts aktuell för flera allsvenska klubbar som Djurgården, AIK och IFK Göteborg. Däremot har ännu inte något rört på sig från den trion.

Det har det istället gjort från två utländska klubbar, en i från K League i Sydkorea och en av Thailands största klubbar. Vukojević uppges emellertid ha nobbat båda ställena.

När det kommer till Degerfors som i höstas tog hem anfallaren från Polen står det samtidigt klart att det i högsta grad pågår försök. Enligt FotbollDirekts uppgifter gör sportchef Patrik Werner ett omfattande försök och ska ha presenterat ett bud om ett nytt kontrakt till anfallaren.

Foto: Bildbyrån

Enligt uppgifterna är det ett kraftigt förbättrat avtal jämfört med kortidslösningen under höstmånaderna. Vukojević svar uppges vara att begära betänketid.

Strikern vände hem till Degerfors förra sommaren efter en kort sejour i Wieczysta Krakow i Polen. Under höstsäsongen blev det totalt fem mål och en assist när Degerfors med nöd och näppe höll sig kvar i allsvenskan.