AVSLÖJAR: Flera klubbar vill ha Robin Sundgren

Den tidigare AIK-talangen Robin Sundgren är fri på marknaden.

Försvararen står dock inte utan alternativ enligt FotbollDirekts uppgifter.

Såväl IK Oddevold som Nordic United, samt Strømmen IF ska vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

Robin Sundgren, lillebror till Degerfors Daniel Sundgren, är sedan en tid tillbaka klubblös, detta efter att ha lämnat Vasalunds IF.

Så länge till ser dock inte den förre AIK-talangen ut att förbli klubblös.

FotbollDirekt kan nämligen avslöja i dag att den 23-årige försvararen jagas och drar till sig intresse från flera olika klubbar.

Här hemma i Sverige ska både IK Oddevold och superettan-nykomlingarna Nordic United vara intresserade, medan det även finns intresse från den norska klubben Strømmen IF som är nykomlingar i norska OBOS-ligaen.

Sundgren som fick sin fotbollsfostran i AIK noterades ifjol för 22 framträdanden i ettan norra.

Utöver Vasalunds IF och AIK så har Sundgren även förflutet i AFC Eskilstuna och Sollentuna FK.