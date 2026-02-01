AVSLÖJAR: Flera klubbar vill ha Robin Sundgren
Den tidigare AIK-talangen Robin Sundgren är fri på marknaden.
Försvararen står dock inte utan alternativ enligt FotbollDirekts uppgifter.
Såväl IK Oddevold som Nordic United, samt Strømmen IF ska vara intresserade.
Robin Sundgren, lillebror till Degerfors Daniel Sundgren, är sedan en tid tillbaka klubblös, detta efter att ha lämnat Vasalunds IF.
Så länge till ser dock inte den förre AIK-talangen ut att förbli klubblös.
FotbollDirekt kan nämligen avslöja i dag att den 23-årige försvararen jagas och drar till sig intresse från flera olika klubbar.
Här hemma i Sverige ska både IK Oddevold och superettan-nykomlingarna Nordic United vara intresserade, medan det även finns intresse från den norska klubben Strømmen IF som är nykomlingar i norska OBOS-ligaen.
Sundgren som fick sin fotbollsfostran i AIK noterades ifjol för 22 framträdanden i ettan norra.
Utöver Vasalunds IF och AIK så har Sundgren även förflutet i AFC Eskilstuna och Sollentuna FK.
