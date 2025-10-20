AVSLÖJAR: Flera klubbar vill lägga bud på Mjällby-succén 

Det är inte bara Elliot Stroud som är påpassad av utländska klubbar när Mjällby stormar mot guld – Lennart Johanssons pokal som kan säkras ikväll. Nu ett uppmärksammat namn är, enligt FotbollDirekts uppgifter, den pakistanske landslagsbacken Abdullah Iqbal. Efter succén uppges nu flera klubbar vilja göra försök att köpa loss Iqbal.

Foto: Bildbyrån

Förra hösten kom Abdullah Iqbal till Mjällby men gjorde det utan stora rubriker.

Flytten ftån danska division 2 till Allsvenskan skulle börja med en skada som gjorde det svårt för honom.

Numera är bilden kring Iqbal skinande och han har i år skaffat sig ett anseende som en allsvensk toppback – och det är någonting som även märks på det utländska intresset.

Enligt FotbollDirekts uppgifter ökar det stadigt för den 23-årige mittbacken. Det är inte enbart Elliot Stroud som kommer att ha klubbar runt sig i kommande transferfönster.

Enligt FD:s uppgifter så finns det nu flera olika aktörer som har kontaktat hans representanter och visar vilja att försöka köpa loss honom i vinterfönstret.

Enligt uppgifterna finns ännu ingen direktkontakt med Mjällby men enligt vad FD erfar så kan en dessa klubbar vara kapabla att lägga omkring 20 miljoner kronor på en affär. Vad Maif eventuellt begär för att sälja står i dagsläget inte klart.

Sportchef Hasse Larsson som köpte honom för två miljoner kronor äger emellertid situationen med ett kontrakt fram till i december 2028.

Tidigare har sådana som QPR i England och Cremonese i Serie A nämnts av Expressen – och enligt FD:s källor så finns det även alternativ i Mellanöstern.

Den här säsongen står Abdullah Iqbal noterad för 20 starter och 2 assister.