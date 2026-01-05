AVSLÖJAR: Flera utländska klubbar kan agera

Utländska klubbar visar intresse för flera unga namn i IFK Göteborg.

Felix Eriksson är ännu ett, och en klubb som uppges ha ögonen på honom är norska Fredrikstad.

Foto: Bildbyrån

Benjamin Brantlind och Noah Tolf. Det är IFK Göteborg-duo som under hösten uppmärksammades allt mer av utländska klubbar. Den förstnämnde har nämnts kring Ajax och Tolf uppges ha ögonen på sig från både The Championship och Bundesliga.

Men inte nog med det.

En annan yngre spelare som har gått igenom ett lovande år är högerbacken Felix Eriksson, 21. Det är en säsong som innehöll bland annat en kontraktsförlängning och bitvis fint med speltid i ”Blåvitt”.

Klubben som jagar

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns det nu flera klubbar som tittar på 21-åringen men utan någon kontakt med IFK Göteborg än så länge. En av dessa uppges handla om norska Fredrikstad som har närmat sig toppen i Eliteserien.

Foto: Bildbyrån

Hur Eriksson och sportchef Hannes Stiller ställer sig till ett bud återstår att se men vi ser en konkurrens-situation på högerbacksplatsen som onekligen har ökat med Alexander Jallows ankomst från Brescia.

Felix Eriksson gjorde totalt 22 framträdanden i allsvenskan 2025 när IFK Göteborg slutade på fjärdeplats. Säsongen 2024 var han utlånad till norska Sogndal och fick regelbunden speltid i den norska andraligan.