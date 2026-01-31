AVSLÖJAR: Förre AIK-stjärnan köps loss

FotbollDirekt kan nu avslöja att AIK:s förra storaffär Lamine Fanne byter klubb.

Enligt FotbollDirekts källor uppges han inom kort skriva på för Serie B-klubben Venezia men lånas inledningsvis ut till Bari.

Han gick från AIK till Luton hösten 2024 och blev värd omkring 50 miljoner kronor. En från början utdömd spelare fick rejält sista ordet och nu gör han en flytt till Italien.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är en flytt till Venezia nära. Serie B-klubben som just nu är tvåa uppges köpa loss honom från League One. Vidare uppges planen vara att låna ut honom till Bari som är i botten av Serie B.

Fanne har den här säsongen gjort 2 mål och tre assist på 27 matcher. Kontraktet med den engelska klubben sträcker sig till sommaren 2029.

Venezia toppar Serie B-tabellen efter 22 omgångar.