AVSLÖJAR: Gustav Engvall nära mästarklubben

Gustav Engwall uppges nära att lämna polska Miedź Legnica.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är han nära en övergång till finländska mästarna Kups.

Foto: Bildbyrån

I december 2024 gick Gustav Engvall till sin nuvarande polska klubb, Miedź Legnica.

Nu kan han lämna.

Enligt nya uppgifter till FotbollDirekt denna transferafton så är den förre Blåvitt och Djurgården- anfallaren nära en övergång till Kups.

Enligt uppgifterna pågår långt gångna förhandlingar med finländska mästarna.

Gustav Engvall står noterad för 25 matcher i den polska klubben.