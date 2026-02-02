Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

AVSLÖJAR: Gustav Engvall nära mästarklubben

Author image
Ola Gustavsson
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Gustav Engwall uppges nära att lämna polska Miedź Legnica.
Enligt FotbollDirekts uppgifter är han nära en övergång till finländska mästarna Kups.

Foto: Bildbyrån

I december 2024 gick Gustav Engvall till sin nuvarande polska klubb, Miedź Legnica.

Nu kan han lämna.

Enligt nya uppgifter till FotbollDirekt denna transferafton så är den förre Blåvitt och Djurgården- anfallaren nära en övergång till Kups.
Enligt uppgifterna pågår långt gångna förhandlingar med finländska mästarna.

Gustav Engvall står noterad för 25 matcher i den polska klubben.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt