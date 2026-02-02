AVSLÖJAR: Gustav Engvall nära mästarklubben
Gustav Engwall uppges nära att lämna polska Miedź Legnica.
Enligt FotbollDirekts uppgifter är han nära en övergång till finländska mästarna Kups.
I december 2024 gick Gustav Engvall till sin nuvarande polska klubb, Miedź Legnica.
Nu kan han lämna.
Enligt nya uppgifter till FotbollDirekt denna transferafton så är den förre Blåvitt och Djurgården- anfallaren nära en övergång till Kups.
Enligt uppgifterna pågår långt gångna förhandlingar med finländska mästarna.
Gustav Engvall står noterad för 25 matcher i den polska klubben.
