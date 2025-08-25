Silas Andersen, 21, har blivit ett av årets största allsvenska namn.

Intresset är nu stort för dansken in i det sista och bud uppges vara på gång.

Häcken har, enligt FotbollDirekts uppgifter, kontrat med ett krav på 100 miljoner kronor för att släppa Andersen.

Foto: Bildbyrån

Vilket år Silas Andersen har haft, och trots att Häcken har haft det tungt så är dansken lite av hela årets allsvenska värvning. Nu pågår ett oförminskat intresse in på mållinjen av transfer-deadline, enligt FotbollDirekts källor.

I slutet av juli kunde FotbollDirekt avslöja att Häcken hade nobbat två bud på 40-45 miljoner kronor som ska ha kommit från en klubb i Premier League och en belgisk klubb.

Några dagar före detta fönsters stängning så står det nu klart att läget allt jämt är lika skarpt kring Häcken-succén. Det uppges, enligt nya uppgifter till FotbollDirekt, finnas flera klubbar som framfört intresse till Göteborgsklubben – men ännu utan att det finns ett nytt bud att ta ställning till.

Kräver rekordpengar

Problemet för intresserade klubbar uppges vara Häckens pris som ska vara satt nio miljoner euro, vilket motsvarar ganska precis 100 miljoner kronor. Det är en ökning från i somras då FotbollDirekt redogjorde för en prisbild på omkring åtta miljoner euro (motsvarande omkring 89 miljoner kronor).

Häckens dyraste spelare så här långt är Momodu Sonko som för ett par år sedan gick för omkring 90 miljoner kronor.

Om Andersen genererar den kravbild som nämns så blir han blott den fjärde spelaren någonsin över den 100-miljonersnivån – efter Bazoumana Touré, Sebastian Nanasi och Lucas Bergvall.

Silas Andersen har gjort totalt 25 tävlingsmatcher för Häcken sedan han anslöt från FC Utrecht i vintras. Han står noterad för tre mål och en assist. Kontraktet med Häcken är skrivet över 2028.