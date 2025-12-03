AVSLÖJAR: Han bryter med Östersund

Ett viktigt namn är förlorat för Östersunds FK.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har Ahmed Bonnah meddelat att han vill lämna.

Foto: Bildbyrån

Efter ett starkt år med spel i stort sett alla matcher så blir nu Östersunds FK av med en betydande spelare. Ahmed Bonnah har gjort sitt.

Enligt FotbollDirekts uppgifter utnyttjar han nu en option om att bryta ditt kontrakt i förtid.

Den 25-årige mittfältaren har precis informerat ledningen om sitt beslut. Framåt finns det nu ett konkret intresse från Egypten och är någonting som även förstärks av att han har så väl svenskt som egyptiskt medborgarskap.

Ahmed Bonnah har i grunden haft ett kontrakt som går ut i slutet av 2026. Totalt sett står han noterad för spel i 51 matcher i vilka det har blivit två mål och tre assist.