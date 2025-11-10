AVSLÖJAR: Huvudspåren för Thomassen – om han lämnar 

Miikjal Thomassen jagas av utländska klubbar.

Enligt FotbollDirekts uppgifter visar fyra klubbar ett konkret intresse för AIK:s tränare, bland annat handlar det om Danmark. FD har färöingens huvudspår.

Foto: Bildbyrån

AIK föll tungt i går kväll i den allsvenska avslutningen Halmstad. Ett allt hårdare kritiserat AIK fick det inte att stämma denna höst. Topp-3 från i fjol blev nu istället till en sjundeplats.

Och nu är Mikkjal Thomassens framtid osäker – trots att AIK har lyft resultaten väsentligt jämfört med krisen under Henning Berg.

AIK:s vd Fredrik Söderberg har än så länge förnekat uppgifter om ett tränarbyte och huvudpersonen själv visade på gårdagens presskonferens att han vill fortsätta 2026.

Men om en brytning mellan Thomassen och AIK blir verklighet så är intresset stort.

FotbollDirekt har uppgifter om att konkret finns från klubbar i Danmarks superliga – men även från amerikanska MLS och Ungern. Det ska enligt vad FD erfar handla om totalt sett fyra olika klubbar.

Enligt uppgifterna har emellertid ännu inga samtal påbörjats; helt enkelt för att Thomassen har avböjt att göra det innan han vet mer om sin framtid.

Enligt uppgifterna är intressenterna som finns beredda med kontraktsförslag om han lämnar.

Mikkjal Thomassen tog över AIK sommaren 2024.