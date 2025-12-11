Varberg jagar nya tränare.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Viktor Salwén och förre toppspelaren Tobias Hysén är högaktuella ta över.

– Vi tittar på flera olika namn men jag vill inte säga mer än så förrän det är klart, bemöter sportchef Erik Lund för FD.

Foto: Bildbyrån

Det har inte gått mer än några dagar sedan Roar Hansen valde att lämna Varberg efter ett starkt år.

Efter den fina sjätteplatsen så kan nu BoIS gå vidare med bland annat ex-stjärnan Tobias Hysén.

Enligt FotbollDirekts uppgifter vill BoIS ha in honom och en roll som assisterande uppges vara det som diskuteras.

Huvudtränarposten ser ut att tas om hand av Viktor Salwén som redan finns i klubben och tidigare bland annat haft uppdrag i Elfsborg.

– Jag väljer att vara så tråkig i det här läget i sättet jag kommenterar.

Tobias Hysén har senaste åren haft uppdrag för bland annat Utsikten, Tvååker och Kungsbacka i division 4.