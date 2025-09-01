Det har gått fem år sedan svenske talangen Jonas Rouhi gick till Juventus.

I fjol fick 21-åringen ett mindre genombrott och gjorde fem Serie A-matcher.

Nu kan han vara på väg bort. Enligt FotbollDirekts uppgifter visar nederländska Heracles intresse in i det sista.

Foto: Bildbyrån

Vilken klubbadress han har, Jonas Rouhi i Juventus.

Men nu kan det bytas ut mot spel i Eredivisie i Nederländerna och klubben Heracles. Förhandlingar uppges vara pågående och det är ett lån som, enligt FotbollDirekts uppgifter, är aktuellt.

Rouhis namn var aktuellt för några månader sedan när italienska uppgifter talade om en övergång till Bologna. Under sommaren 2024 fanns även uppgifter genom Sportbladet om att AIK, under förre sportchefen Thomas Berntsen, gjorde försök att få loss honom – innan budet gick till Eskil Edh. Men inte nog med det – även IFK Göteborg uppges ha undersökt möjligheter.

Jonas Rouhi, som är vänsterback, släpptes fram i fem matcher förra säsongen och har ett kontrakt fram till sommaren 2028. Han uppges värderas till omkring 25-30 miljoner kronor.