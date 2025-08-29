AVSLÖJAR: Klart: Danske stjärnan skriver på ikväll 

Djurgården tar från engelska The Championship.

FotbollDirekt kan avslöja att den forne Elfsborgs-spelaren Jeppe Okkels har blivit en done deal.

Djurgården värvar och gör det danskt i från England och Preston. Enligt FotbollDirekts uppgifter står det nu klart att han skriver på ikväll.

De personliga villkoren för Jeppe Okkels har under dagen till sist blivit klara, samt att Djurgården senaste timmarna har löst det sista mellan klubbarna.

Nu skriver Okkels på vilket ögonblick som helst.

Preston North Ends tränare, Paul Heckingbottom slog tidigare i dag för engelsk media fast följande.

– Vi är på vippen till vad som är överenskommelser. Det handlar om detaljer, sade Heckingbottom till BBC Lancashire.

Det var Fotbollskanalen som tidigare i veckan var först med att avslöja Djurgårdens intresse.