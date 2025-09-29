Hammarby ger inte upp att ta hem Darijan Bojanic.

Sydkorea-proffset har i höst gått mestadels petad i K-League och Bajen uppges nu på nytt undersöka 30-åringens situation.

Foto: Alamy

Det har hunnit gå flera år sedan Darijan Bojanic lämnade Hammarby men hans namn har ändå med jämna mellanrum gjorts comeback-aktuellt.

Nu kan det bli ännu ett försök.

Efter flera tunga månader sedan i somras så har han petats en längre tid – även om han faktiskt startade i helgens ligamatch för Ulsan Hyundai.

Enligt FotbollDirekts uppgifter står Bajen nu på nytt i kontakt med den 30-årige mittfältaren och följer nära hur hans situation utvecklas.

Enligt uppgifterna ska Hammarby visa att man är beredd att agera och uppges hoppas på tajming kring en öppning.

Ett problem kan emellertid vara stjärnans kontrakt som i somras uppgavs vara på väg mot två års förlängning – men som sedan aldrig officiellt bekräftades.

Enligt FD:s källor så är ett nytt avtal verklighet.

Hammarbys intresse uppges även hänga ihop med två spelares framtid; Markus Karlssons och Tesfaldet Tekies vara eller icke vara.

Enligt vad FD erfar krävs sannolikt att någon säljs för att Stockholmsklubben ska gå in på ett avgörande vis om Bojanic. Exempelvis Karlsson som har ett genombrottsår bakom sig drar till sig ett stort intresse från flera klubbar.