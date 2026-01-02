AVSLÖJAR: Lämnat Östersunds FK – plockas nu av FC Stockholm

Ziad Ghanoum har lämnat Östersunds FK.

Enligt FotbollDirekts uppgifter fortsätter karriären i Stockholm.

Han är klar för ettan-klubben FC Stockholm.

Foto: Bildbyrån

Ziad Ghanoum gjorde 25 framträdanden i superettan för Östersunds FK förra säsongen, varav nio från start, men sedan ett par veckor tillbaka står det klart att han inte blir kvar i klubben.

Kontraktet gick ut vid årsskiftet och i mitten av december meddelade Jämtlandsklubben att Ghanoum är en av flera spelare som lämnar klubben i samband med att hans avtal löper ut.

Nu ser den AIK- och Djursholmsfostrade försvararen ut att flytta tillbaka till Stockholm.

FotbollDirekt kan nu avslöja att han är överens med ettan-klubben FC Stockholm om ett kontrakt.

Sker inget oförutsett så kommer han att presenteras av Stockholmsklubben inom den närmaste tiden.

Totalt under sina tre säsonger i Östersunds FK noterades försvararen för 83 framträdanden i klubben.