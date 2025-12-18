ÖFK bekräftar: Flera spelare lämnar klubben

Östersunds FK fortsätter ombyggnationen inför nästa säsong.

Nu står det klart att tre kontrakterade spelare samt fem inlånade lämnar klubben.



Efter att nyligen ha presenterat Nemanja Miljanovic som ny huvudtränare inför 2026 tar Östersunds FK nästa steg i förändringsarbetet. Klubben meddelar nu att flera spelare inte kommer att ingå i truppen framöver.

Chrisnovic N’sa, Ziad Ghanoum och Jabir Abdihakim Ali lämnar ÖFK när deras kontrakt går ut. Utöver detta återvänder fem inlånade spelare till sina respektive moderklubbar.

Det rör sig om Christian Enemark, Gideon Granström, Chovanie Amatkarijo, Rasmus Forsell och Max Croon, som under säsongen varit utlånade från Djurgårdens IF, Degerfors IF, GAIS och Hobro IK.

Östersunds FK har ännu inte presenterat några nyförvärv inför den kommande säsongen, men truppbygget väntas ta fart under den närmaste tiden.

– Vi vill rikta ett stort tack till samtliga spelare för deras insatser i Östersunds FK och önskar dem lycka till i den fortsatta karriären, skriver klubben i ett uttalande.