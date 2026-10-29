AVSLÖJAR: Landskrona BoIS visar intresse för Eskelinen

Målvakten William Eskelinen har inte fått speltid i Nordic United sedan juni.

Enligt uppgifter till Fotbolldirekt har Landskrona BoIS visat intresse för 30-åringen.

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William Eskelinen kom till Superettan-nykomlingen Nordic United i slutet av januari. Under våren och sommaren startade han regelbundet, men sedan den dess har han inte fått några minuter.

Enligt uppgifter till Fotbolldirekt har Landskrona BoIS visat intresse för målvakten.

Landskrona ligger femma i Superettan med 44 poäng, tre poäng efter Varberg på den sista kvalplatsen med två omgångar kvar. Nordic United ligger nia med 39 poäng.

Eskelinen har startat 14 matcher i Superettan den här säsongen och hållit nollan fyra gånger.

Tidigare har han spelat för bland annat AC Oulu, Vestri, Örebro SK, AGF och Gif Sundsvall.