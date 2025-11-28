AVSLÖJAR: Magnus Eriksson lämnar uppstickaren 

Nu är framtiden osäker för Djurgårdens legendar Magnus Eriksson.

FotbollDirekt kan i dag avslöja att han och FC Stockholm har tagit beslutet att gå skilda vägar.

Foto: Bildbyrån

I februari kom en mycket oväntad övergång. Efter en allt svårare utveckling i Djurgården lämnade Magnus Eriksson.

Och han gjorde det på ett svårgissat vis.

FotbollDirekt kunde då avslöja att Eriksson hade gjort klart med FC Stockholm.

Året har emellertid slutat i besvikelse – för båda parter. ”FC” missade på nytt, med knapp marginal, uppflyttning till Superettan och Eriksson tog i längden inte en ordinarie plats.

Nu kan FD avslöja att det tar slut. Parterna uppges ha kommit fram till att dela på sig och den förre Dif-stjärnan är med det kontraktslös.

Sportchef Stefan Elfver kommenterade tidigare i höst situationen för FD och vilken betydelse den 35-årige mittfältaren trots allt har haft.

”Han har betytt mycket för oss och vårt ambition är att behålla Magnus över 2026”.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson har genom åren ordat Magnus Eriksson som en av Djurgårdens mest betydelsefulla över 2000-talet.

”Han är på många vis för Djurgården som Markus Rosenberg var för Malmö FF”.