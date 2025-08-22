AVSLÖJAR: MFF:s förre supertalang nära spännande övergång 

Svensken Nikolaj Möller lämnar St Gallen i Schweiz.

Enligt FotbollDirekts källor är den storväxte talangen nära skotska Dundee United i Skottland.

För några år sedan var han en av Malmö FF:s mest spännande. 195 lång och 91 kilo.

Nikolaj Möller är nu nära att lämna St Gallen i Schweiz och har varit intressant för flera allsvenska klubbar, bland annat IFK Göteborg. Det är något som FotbollDirekt tidigare har rapporterat om.

Enligt nya uppgifter till FD så är nu en övergång till skotska Dundee United i praktiken klar, bara detaljer uppges återstå innan den 23-årige anfallaren skriver på.

Möller har utöver St Gallen tidigare varit i bland annat i Arsenals akademi och i norska Strömsgodset. På det sistnämnda stället kom han upp i fyra mål på i 20-talet matcher.

Nikolaj Möller i Arsenal 2020. Foto: Alamy

Det har tidigare funnits uppgifter om ett pris på 5-7 miljoner kronor och Möller beskrivs som spelare som stark, snabb, teknisk, hänsynslös i boxen och skicklig i huvudspelet.

Nikolaj Möller togs av St Gallen sommaren 2023 från Arsenals U21 – och har ett nuvarande kontrakt som går ut sommaren 2027.



