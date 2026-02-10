AVSLÖJAR: Mjällby-favoriten har flera bud

Moses Ogbu var ett toppnamn i allsvenska skytteligan för sex år sedan.

I dag är han klubblös – men har bud från flera olika klubbar.

Foto: Bildbyrån

Det blev 14 mål på 25 matcher i Mjällby och ett genombrott som gav en lukrativ karriär i Kina. Moses Ogbu har varit runt i fyra olika klubbar där borta och levererat rakt igenom.

19 mål och tre assist på 31 matcher i Wuhan Three Towns, fem mål och fyra assist på 13 matcher i Shaanxi Chang’an Athletic, 20 mål och tre assist på 29 matcher i Shijiazhuang Gongfu och 23 mål och sju assist på 52 matcher i Nanjing City.

Nigerianen har också hunnit med en kortare sejour i Sydkorea där det blev ett mål på 15 matcher för Pohang Steelers.

Nu är han klubblös sedan förra hösten och frågan är hur mycket han har kvar som spelare?

Han saknar under alla omständigheter inte erbjudanden och är skadefri.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så finns det intresse från så väl Turkiet som Indien – och Skandinavien.

35-åringen har däremot än så länge sagt nej till allt.

– Vi får se vad som händer men det går ingen nöd på honom. Det är väl inte för det kinesiska köket han har varit så länge där borta, kommenterar hans agent Gustaf Grauers för FD.

– Han har ingen stress och väntar på rätt erbjudande. Vi får se vad som händer.

FotbollDirekt rapporterade för ett par år sedan om intresse från så väl Mjällby som Sirius.