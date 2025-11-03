Matias Siltanens aura som en av allsvenskans största talanger bara växer.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt har 18-åringen nu även ögonen på sig från Sebastian Nanasis Strasbourg.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Djurgården kryssade mot IFK Göteborg och på nytt med en stabil insats från den 18-åriga nyckelspelaren Matias Siltanen. Vilket år finländaren har haft under sitt allsvenska debutår och ett internationellt intresse som allt mer ser ut att generera en framtida plus-100-miljonersaffär.

Flera intressenter har nämnts vid namn, som Manchester City och Hugo Larssons Frankfurt, och så väl huvudpersonen som Bosse Andersson har bekräftat ett stort intresse. Och nu kommer det mer och på nytt är det en klubb med svensk-koppling som har ögonen på finländaren i form av franska Strasbourg, med Sebastian Nanasi i truppen.

Gjorde jätteaffär med MFF

Enligt FotbollDirekts uppgifter har fransmännen sett Siltanen på plats i Sverige.

Matias Siltanen. Foto: Bildbyrån

Den franska toppklubben betalade för ganska precis ett år sedan omkring 125 miljoner kronor till Malmö FF för Nanasi, som är den näst största allsvenska försäljningen genom tiderna (efter Lucas Bergvall, reds. anm.).

Den 18-årige finländaren köptes i början av året från finländska Kups för omkring tio miljoner kronor. Siltanen har fått speltid i samtliga 29 allsvenska matcher i år. Han står noterad för fyra assists.

Strasbourg ligger på sjundeplats i franska Ligue 1 efter elva omgångar.