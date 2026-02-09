AVSLÖJAR: Nära lämna Blåvitt för MLS
IFK Göteborg ser ut att släppa Abundance Salaou.
Enligt FotbollDirekt handlar det om Toronto FC i MLS – ett Toronto som nyligen spelare 2-2 mot AIK.
Det var för några år sedan han kom till IFK Göteborg i hård konkurrens med flera allsvenska klubbar. Abundance Salaou fick tidigt stora lovord från klubbikonen Gustav Svensson efter debuten 2022.
Fortsättningen har varit svårare och i fjol lånades Salaou, 21, ut till Utsikten i superettan. För några veckor sedan bekräftade även sportchef Hannes Stiller att det fanns intresse för mittfältaren.
Enligt FotbollDirekts uppgifter visar nu MLS-klubben Toronto FC intresse och klubbarna uppges närma sig en överenskommelse.
Salaou har gjort totalt 22 framträdanden i Blåvitt. Kontraket sträcker sig till och med säsongen 2026.
