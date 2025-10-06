AVSLÖJAR: Nobbat bud från AIK – skriver på för VSK 

Ett av Sveriges mest spännande namn stannar i Västerås SK.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har juniorlandslagsmannen Levi Hansas skrivit på ett A-lagskontrakt med VSK, trots bud från AIK och FC Köpenhamn.

Levi Hansas inför en P15-landskamp. Foto: Bildbyrån

Västerås SK är nära en allsvensk comeback. I helgen kom hela 6-1 mot Östersunds FK.

I dag kommer dessutom en viktig nyhet om en av klubbens mest spännande. Det handlar om den egna produkten Levi Hansas som lyfts upp av tränare Kalle Karlsson. Enligt FotbollDirekts uppgifter är ett treårskontrakt klart med kaptenen för det svenska P15-landslaget.

Den centrale mittfältaren som beskrivs som en mycket stark box-till-box typ av spelare – han uppges ha varit påpassad från betydligt större klubbar som AIK, FC Köpenhamn och Nordsjälland.

Bud uppges ha funnits till Hansas från de två förstnämnda klubbarna.

Det som fällde avgörandet för VSK uppges, enligt FD:s uppgifter, ha handlat om Kalle Karlssons förtroende och ett A-lagskontrakt – till skillnad från akademi-avtal hos både AIK och FCK.

Talangen har redan gjort en hel del matcher för VSK:s P17-lag och totalt i Blågult har det hittills blivit fyra P15-landskamper.