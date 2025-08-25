Hammarby lever med ovisshet kring Jusef Erabi in på mållinjen av transfer-deadline.

Förhandlingar är pågående med Lech Poznan – men enligt FotbollDirekts källor har nu Bajen nobbat ett första bud från den polska storklubben.

Foto: Bildbyrån.

Hammarby har än så länge klarat sig från tyngre förluster i pågående transferfönster men i den elfte timmen bränns det kring Jusef Erabi.

Fotbollskanalen avslöjade i helgen Lech Poznans intresse.

Men förhandlingarna med polackerna är inte spikraka och enligt nya uppgifter till FD i kväll är det första budet från Polen nobbat. Bajen har helt enkelt större förväntningar på en affär.

Förhandlingarna uppges emellertid fortsätta och signalerna är att ett nytt försök inom kort är på gång.

Bajen har nobbat ett stort bud från polackerna

Frågan är bara om Poznan klarar av att möta det Hammarby begär?

Till att börja med uppges ju Hammarby, enligt tidigare mediauppgifter i sommar – ha avvisat bud från andra klubbar på omkring 40 miljoner kronor.

När det kommer till Lech Poznan så står det likaledes klart att det kommer att krävas transferrekord för att lösa Erabi – den regerande mästarklubben har aldrig köpt en spelare för dyrare än 20 miljoner kronor. Det dyraste spelarköpet den polska klubben har gjort är svenske Patrik Wålemark som anslöt till klubben förra året – för en summa på 1,8 miljoner euro.

Sedan Jusef Erabi anlände till Hammarby har han spelat 99 matcher i vilka han har gjort 29 mål och fyra assist. Hans kontrakt med Bajen sträcker sig till 2026.