AVSLÖJAR: Norsk toppklubb kan ta svensk mittbacksbjässe

Charlie Jonsson, 19, anses som en av Ettans bästa mittbackar.

Året som har gått är ett genombrott och enligt FotbollDirekts uppgifter visar nu framförallt norska tabellfemman Sandefjord och Fredrikstad intresse.

IFK Stocksund har ännu ett år klarat Ettan-kontraktet med marginal. Och det finns gott om spelare som attraherar – som exempelvis Fabian Andersson som har testat med Djurgården.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så följs nu även den 192 långe mittbacken Charlie Jonsson av norska klubbar som visar intresse. Det handlar om Sandefjord som är topp-5 i Eliteserien och Fredrikstad strax bakom.

Foto: Alamy

Norrmännen ska nyligen ha scoutat honom på plats i ”Morgondagens stjärnor” som avgjordes i Oslo.

Här hemma uppges den vänsterfotade mittbacken ha scoutats av både Djurgården och Brommapojkarna.



